إليسا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: صحتي تمام.. ولم أخالط مدير أعمالي

نفى النجمة اللبنانية إليسا، كافة الاخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول اصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عقب إصابة مدير أعمالها أمين أبي ياغي بالفيروس خلال الساعات الماضية، حيث اعلن عبر صحفته الشخصية قائلا« بدأت عام 2021 مع بعض المشاعر الإيجابية».

قالت إليسا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»:«لم اختلط مع مدير أعمالي أمين أبي ياغي خلال الفترة الماضية، وأقول لجمهوري لا تخافوا على صحتي، انا منيحة، وفي أعيش في منزلي وكل شيء تمام».

ومن جهة أخرى، كانت إليسا أعربت عن أمنيتها بأن تكون السنة الجديدة بداية جديدة لانتهاء الأزمات التي يمرون بها من خلال الصلاة، وكتبت على حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء».

وأضافت إليسا: «رغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلى، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة.. يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب».

وتابعت الفنانة: «لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى فى الصلاة لهم»، هكذا تحدثت عن العام الجديد.

وأردفت: «نحن جميعا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير فى عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم».

يذكر أن عام 2020 كان عاما سعيدا على إليسا بعد أن اطلقت البومها الجديد صاحبة رأي والذى حقق نجاحا كبيرا على الصعيد العربي وتصدر مبيعات وقوائم التداول والاكثر مشاهدة عبر المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن العمل اكثر من 16 اغنية قدمتهم باللهجتين المصرية واللبنانية.