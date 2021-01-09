أديب يمازح صحفية بأمريكا: هتعرفوا تأمنوا ولا نبعت لكم رئيس قسم الهرم

مازح الإعلامي عمرو أديب، الصحفية هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، حول قدرة أمريكا الأمنية على تأمين يوم تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد، قائلا: «هتعرفوا تأمنوا يوم التنصيب، ولا نبعت لكم محمد بيه رئيس قسم الهرم»، خاصة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عدم حضوره حفل التنصيب.

بدورها أكدت «القدسي»، إن إعلان «ترامب» عدم حضوره لاقى ترحيبا من فريق الرئيس بايدن، «لأنهم مش عايزين ترامب يجي، وممكن يجي معاه أنصاره، ويحصل نفس اللي حصل يوم 6 يناير»، ولهذا قوبل هذا الإعلان ببعض الإرتياح.

هبة القدسي: أمريكا استعدت بشكل كبير لحفل تنصيب بايدن «ومش محتاجة محمد بيه لتأمينه»

وأضافت «القدسي»، خلال لقائها عبر zoom، اليوم الجمعة، مع برنامج «الحكاية»، من تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على شاشة «mbc مصر»، تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بدأت أمريكا بالفعل التحضير له، والذي من المقرر أن يقام يوم 20 يناير القادم، ولكنه سيكون «حفلا ضيقا» للغاية بعدد قليل من المدعوين، على هذا الحفل البروتوكولي، وسيتم تأمين الشارع الذي سيسير به خلال حفل التنصيب بشكل كبير، دون حضور واسع من الأمريكيين، الذين عادة ما يجتمعون لمشاهدة هذه المسيرة، كما عهدنا في الانتخابات الرئاسية السابقة، فالتأمين تم بالفعل الاستعداد له بشكل كبير و«ميرسي مش محتاجين محمد بيه».

هناك إدعاءات بأن ترامب مختل عقليا لعزله عن منصبه

وحول إدعاءات البعض بأن «ترامب مختل عقليا»، ويملك الأكواد الخاصة بالصورايخ النووية، ويجب أخذ تلك الأكواد حتى لا يقوم بحرب نووية، أشارت الصحفية، إلى أن المسالة ليست بهذا التبسيط، ولكنها محاولات لدفع نائب الرئيس لتفعيل «التعديل 25» والذي يسمح بعزل الرئيس عن أداء مهامه سواء بالمرض أو بالعجز الذهني، موضحة أن المسألة ليست أن ترامب يعاني من خلل صحي أو أنه شخص مختل عقليا، وإنما محاولة توصيفه بهذا التوصيف حتى يصلوا إلى تلك النتيجة.

وأردفت أن النقطة الرئيسية في هذه الإشكالية، تتمثل في أنه منذ مجىء ترامب إلى البيت الأبيض، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما يمكن أن يقوم به.