«الباز» عن وجود كائنات فضائية: «احتمال تكون في أحد الأماكن البعيدة»

كشف الدكتور فاروق الباز، «83 عاما»، عالم الفضاء المصري بوكالة «ناسا»، رأيه في حقيقة وجود كائنات فضائية قرب الغلاف الجوي للأرض، وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قائلًا: «لازم يكون فيه لأن الأجسام الكونية لا نستطيع حصرها وأن فيه احتمال أنه يكون في أحد الأماكن البعيدة عننا أن الظروف هيأت وجود حياة عضوية ليه لا لأنالله خلق لنا أشياء مهولة والكون فسيح جدًا»، مؤكدًا أن الحديث عن مشاهدة الكائنات الفضائية وأن الحكومة الأمريكية تتكتم على هذه الأخبار «كلام فارغ».

وشدد «الباز» على احتمالات وجود حياة في الكون وأن المجموعة الشمسية بالكامل جزء صغير جدًا في الكون وأنه من الوارد أن يكون هناك كائنات مثلنا وأفضل منا لأن الكون فسيح على حد تعبيره.

ولفت العالم المصري إلى أنه لم يتم الاتصال مع أي عوالم أخرى تقول إن هناك حياة «معندناش أي معلومة عن أي حياة في أي مكان تاني في الكون» مشيرًا أنه من الممكن حدوث اتصال بعوالم أخرى نظرًا لامتلاك البشر لتلسكوبات وترصد أصوات في الفضاء مؤكدًا أن هذه الأصوات تكون أصوات دوران شيئ حول شيئ آخر وأن هذه الأصوات تحدث نتيجة ذلك.

وأضاف «لا يمكن لأي بني آدم عاقل أنه يقول مفيش أي حياة تانية في الكون» مؤكدًا أن البشر لديهم معلومات جيولوجية كبيرة عن بداية الحياة على كوكب الأرض.

بعض الكواكب عليها مياه

وأوضح الباز أن بعض الكواكب الأخرى يوجد عليها مياه، وأن هناك احتمالات بوجود حياة آخرى هناك، نافيًا ما تردد عن استعانة الفراعنة بالكائنات الفضائية لبناء الأهرامات، وأن القادة والذين بنوا هذه الأهرامات موثقة أخبارهم في مصر، مشيرًا أنهم كانوا عظماء ونجحوا في بناء هذه الأهرامات وأن حجارة الأهرامات من هضبة الجيزة والدور الأول من الهرم من صخور هضبة المقطم.

ولفت الباز إلى أن عام 2021 سيكون مهما بالنسبة للدراسات الخاصة بالفضاء، لأنه سيتم دراسة كوكب المريخ والبحث عن المياه فيه والأكسجين لاستكشاف الكوكب، نافيًا أن يكون البحث في الكون مخالفا للشريعة، مشددًا على أن القرآن الكريم أمر بالبحث والتفكر فيما خلق الله.