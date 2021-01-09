عقبة: نتائج اللقاح الصيني مبشرة وتتجاوز الـ80%

كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن أنواع اللقاحات المستخدمة لفيروس كورونا وهي تقع في 4 مجموعات رئيسية منها اللقاحات الكلاسيكية التي تستخدم «الفيروس المعطل» مثل اللقاح الذي تنتجه شركة سينو فارم الصينية، وذلك لتحفيز الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة، وأيضا اللقاحات الحديثة التي تعمل بطريقة حديثة لم يتم استخدامها سابقا مثل اللقاح الأمريكي الذي يستخدم الـRNA أو لقاح شركة أسترا زينيكا وجامعة إكسفورد الذي يستخدم الناقل الفيروسي.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أن الفروق بين اللقاحات في قدرتها على تحفيز الجهاز المناعي في إنتاج الأجسام المضادة ليست كبيرة للغاية لكن هناك صلاحيات مهمة لابد أن نشير إليها مثل اللقاح الأمريكي الذي يحتاج إلى درجة حرارة «- 70» ويتم تخزينه وحفظه لمدد قصيرة، وأن نقله وحفظه في الثلاجات التي تكون درجة الحرارة فيها «- 70» يواجه صعوبة في بعض الدول التي لا تتوافر لديها هذه الثلاجات.

الموافقة على اللقاح الذي تنتجه إنجلترا بالتعاون مع أكسفورد

وتابع، أن اللقاح الذي تنتجه إنجلترا بالتعاون مع جامعة إكسفورد حصل على الموافقة من إنجلترا للاستخدام وهذا اللقاح يستخدم ناقل فيروسي لا يسبب مرض ويصيب الشمبانزي بالإنفلونزا وبالتالي لا يصيب الإنسان وعليه يتم تحميل الشوكة البروتينية الخاصة بفيروس كورونا لتحفيز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة.

نتائج اللقاح الصيني مبشرة وتتجاوز الـ80%

وأشار إلى أن اللقاح الصيني هو لقاح تم استخدامه ونحن نستخدم مثل هذه النوعية من اللقاحات منذ زمن طويل منها التلقيح ضد شلل الأطفال مثلا، مؤكدا أن نتائجه مبشرة لأنها تتجاوزز الـ80% وتعطي مناعة وتمنع الإصابات الشديدة بنسبة 100%.

الدولة تحاول أن توفر كل الإمكانيات لتجعل كل اللقاحات متاحة

وأوضح، أن معظم اللقاحات تعطي مناعة بنسبة أكثر من 80% وتستطيع أن تحفز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة، لكن بالنسبة لاختيار نوعيات اللقاحات يجب علينا أن نراعي الاحتياطات الواجب اتخاذها مع استخدامها «إذا كان مثلا زي ما بنقول التلاجات -70 مش متواجدة فهتبقي في مشكلة في استيراد هذا النوع من اللقاحات، لكن الدولة تحاول أن توفر كل الإمكانيات التي من الممكن أن تجعل كل اللقاحات متاحة».

جرى عمل مجموعة من الأبحاث على اللقاحات للتأكد من أمانها وفاعليتها

واستطرد أن وجود اللقاحات لا يعني أنه يعطي مناعة بنسبة 100% لأنه لم يصل أي نوع من اللقاحات لهذه النسبة وبالتالي اللقاحات هي وسيلة وقاية إلى جانب أساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة، لافتا إلى أنه جرى عمل مجموعة من الأبحاث ما قبل السريرية والسريرية على هذه اللقاحات للتأكد من أمانها وفاعليتها بأنها لا تؤدي إلى آثار جانبية شديدة وهذا ما ثبت بالفعل بعد كل اللقاحات.