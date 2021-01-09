تحرير 469 محضرا وإزالة 420 مخالفة في حملة إشغالات بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التي نفذت خلال الأسبوع الماضي لرفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الطريق العام.

وأسفرت تلك الحملات التي جاءت بالتعاون مع شرطة المرافق، برئاسة العميد أشرف الصعيدي والوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وفارسكور وكفر البطيخ وكفر سعد ومدينة رأس البر، بحضور النقيب طارق أنور، رئيس عمليات مدينة دمياط، وممثلي الأجهزة التنفيذية، عن تحرير 469 محضرا لرصد مخالفات إشغال وبائع متجول ومخالفات بيئية، فضلا عن تنفيذ الإزالة الفورية لـ420 مخالفة.

وتمكنت شرطة المرافق والوحدة المحلية بدمياط، برئاسة حازم حواس، من فض سوق الجمعة العشوائي بمنطقة المحور، الذي يعد مخالفا للقرارات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة أزمة كورونا.

وشنت الوحدة المحلية بمدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، رئيس المركز والمدينة، أمس، حملات مرورية على الأماكن العامة وموقف السيارات ومحاور المرور لكوبري فارسكور العلوي، للتأكد من التزام سائقي السيارات العامة والميكروباص وأماكن التجمعات، بارتداء الكمامة الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصا على سلامة المواطنين، وتم التعامل مع المخالفين في إطار القانون.

كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط، حملة انضباطية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية وحملة لرفع للإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد أشرف الصعيدي، والقوات المرافقة له .

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع الأنشطة التى تزاول نشاطها بدون ترخيص ومخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحررت محاضر من قبل شرطة المرافق، لعدم ارتداء الكمامة.

يأتي ذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.