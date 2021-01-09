«اعمل مسحة فورا».. تحذير من أعراض نادرة لكورونا في العين والبطن

اشتكى بعض من مصابي فيروس كورونا من أعراض نادرة تظهر في العين والبطن بالتزامن مع الموجة الثانية للوباء الذي يجتاح العالم.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان إن هناك حالات طفيفة ظهرت عليها هذه الأعراض، وهي تورم العينين وآلام في البطن، وغثيان وإسهال بشكل مستمر.

وتابع المصدر فى تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الأعراض مدرجة فى بروتكول العلاجي الجديد المستحدث فى نسخته الرابعة، مشيرا الى أن وزيرة الصحة وجهت بمرور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالوزارة على مستشفيات العزل لمتابعة تطبيق البروتكول ومناقشة مثل هذه الحالات النادرة لعمل تقارير ترفع للوزيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط عن تسجيل 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسجلت المنظمة وفقا لبيان لها أمس ما يتجاوز 132 ألف حالة وفاة بالفيروس.

واستعرضت منظمة الصحة العالمية أعراض فيروس كورونا مطالبة المواطنين أنه في حال الشعور بأعراض الفيروس لابد من طلب الرعاية الصحية على الفور، وعدم التراخي في تتبع الإجراءات الاحترازية.

الصحة العالمية: التهاب العيينين وآلام البطن أعراض نادرة ظهرت على بعض المصابين

وقالت المنظمة إن أعراض فيروس كورونا الأكثر شيوعا تتمثل في الحمى والإعياء والتعب والسعال الجاف وأوجاع في الجسم وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق وصداع شديد في الرأس والتهاب الحلق.

وتابعت المنظمة أن هناك أعراض بدأ يعاني منها بعض المصابين بالفيروس غير متداولة مع معظم الحالات ونادرة الحدوث وتمثلت وفقا لوصف المصابين بأنها آلام في البطن والتهاب في العينين وضباب الدماغ.

وأوضحت المنظمة وفقا لتقاريرها عن مستجدات الفيروس أن المصابين اشتكوا من آلام في البطن كالإسهال والغثيان والإمساك بنسبة 48%.

وأشارت إلى أن هناك بعض الحالات اشتكت أيضا من التهاب العينين واحمرارها وهو من الأعراض النادرة وفقا لمنظمة الصحة العالمية وليس منتشر على كل الحالات التي يتم إصابتها بالفيروس.

ونصحت منظمة الصحة العالمية جميع الدول بمواصلة تنفيذ ورصد تدابير الوقاية من «كوفيد-19» ومكافحته، كما رحبت المنظمة بالأخبار المتداولة بخصوص لقاح فيروس كورونا وبدء عملية التطعيم في بعض الدول، ونوهت من عدم التعجل بالاحتفال حيث أصيب الملايين بالعدوى، وهناك عشرات الملايين الآخرين عرضة للخطر حتى الآن.

وأكدت المنظمة أنه لن يتح اللقاح المعتمد في الشهور المقبلة إلا للفئات الأكثر ضعفا، لذلك لابد من الحرص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية كاملة من ارتداء الكمامات وغسيل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتقليل من المناسبات بقدر الإمكان وكذلك الأماكن المزدحمة.