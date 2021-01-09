جامعة أمريكية تسحب درجة الدكتوراه الفخرية من ترامب بعد 30 عاما

ألغت جامعة ليهاي، في ولاية بنسلفانيا، درجة الدكتوراة الفخرية التي منحتها للرئيس دونالد ترامب منذ أكثر من 30 عاما، وأوضحت الجامعة في بيان مقتضب، أمس، أن القرار أكده مجلس أمناء الجامعة، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

وجاء القرار بعد يومين من اقتحام المئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، شهدت أعمال عنف واشتباك مع قوات الشرطة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم امرأة برصاص الشرطة وضابط شرطة في الكابيتول، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وأدان رئيس الجامعة جون دي سايمون أعمال الشغب ووصفها بـ «اعتداء عنيف على أسس ديمقراطيتنا».

انتقاد تصريحات رئيس الجامعة

ومع ذلك، انتقد عدد من الأشخاص تصريحات رئيس الجامعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوه إلى إلغاء الدرجة الفخرية لترامب، ووفقا لصحيفة الطلاب بالجامعة، تم تداول العديد من الالتماسات التي تطالب الجامعة بإلغاء درجة ترامب، حيث قال أحدها إن رفض القيام بذلك يُظهر الدعم «لتفوق البيض المتفشي وكراهية الأجانب الصريحة التي أظهرها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب».

وصف جيريمي ليتاو، أستاذ الصحافة في جامعة «ليهاي»، إلغاء الدرجة الفخرية بأنها «صفقة كبيرة» عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «بعد خمس سنوات من الضغط من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والخريجين، فعل مجلس أمناء ليهاي الشيء الصحيح وألغى الدرجة الفخرية لدونالد ترامب».

وتابع «هذا لا يصلح كل شيء.. الأمر استغرق كل هذا الوقت الطويل على الرغم من القائمة الطويلة للأسباب التي كان ينبغي القيام بها منذ سنوات».

وقد حصل ترامب على الدرجة الفخرية عندما تحدث في حفل تخرج الجامعة عام 1988.

تأسست جامعة ليهاي عام 1865 في ولاية بنسلفانيا، وهي جامعة خاصة تضم 5 كليات الآداب والعلوم، كلية التربية، وكلية روسين، وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد.