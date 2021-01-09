تحرير 47 محضر إشغال طريق وضبط 25 شيشة بالقليوبية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة، في استجابة فورية لشكوى بعض المواطنين من وجود قمامة ومياه صرف صحي بمساكن الإسكان الاجتماعي في شبين القناطر.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بسرعة معالجة مشكلة مياه الصرف الصحي، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وكذلك وضع صناديق القمامة أمام تلك المساكن.

واستكمل محافظ القليوبية جولته بمتابعة رفع الإشغالات بمدينة شبين القناطر، بالتعاون مع شرطة المرافق وإداره الإشغالات بمجلس مدينة شبين القناطر؛ إذ رفعت الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وتحرر 47 محضرا إشغال «طريق عام، وفوري» لبائعين متجولين وغرزة شاي مخالفة.

وشدد «الهجان» على ضرورة المتابعة المستمرة، ورفع الإشغالات أولا بأول، بهدف إعادة الانضباط بشوارع مدينة شبين القناطر، وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، تزامنا مع اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية كافة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة أو يعرقل الحركة المرورية أو يتأذى ويتضرر منه المواطنين، كما كلف رئيس المدينة بتكثيف الحملات على جميع المحلات، والتأكد من التراخيص، وغلق أي منشأة غير مرخصة.

في السياق ذاته، شن المحافظ حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بمشاركة وحدة مرافق شبرا الخيمه واداره الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة؛ إذ ضبطت أكثر من 25 شيشة بكافتيرا في شارع 15 مايو.

وعلى الفور، وجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة أسبوعين، نظرا لتكرار المخالفة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحرر أكثر من 20 محضرا، ورفعت إشغالات الكافتيريات والمطاعم الذين يفترشون ويستغلون الأرصفة أمام المحال.

كما تابع محافظ القليوبية إجراءات التزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد واحد واثنين، بارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على صحتهم، والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.