القبض على تاجري سلاح بالجيزة: خبأوا المسروقات في «عربية مركونة بجراج»

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، شخصين، مُقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، لأحدهما معلومات جنائية، بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

وحسب التحريات، اتخذ المتهمان من جراج خاص بمنزل أحدهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وقيامهما بإخفاء تلك الأسلحة داخل سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة الدقي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما وبحوزته السيارة المُشار إليها وعُثر بداخلها على عدد من الأسلحة النارية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بالاشتراك مع المتهم الهارب بقصد الإتجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.