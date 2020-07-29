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محمود مسلم

ضبط ورشة لتصـنيع الأسلحة النارية بالجيزة

كتب:

الوطن
12:20 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
المتهم والمضبوطات

المتهم والمضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال تعديل وتصنيع الأسلحة النارية بقصد الإتجار، متخذاً من الشقة مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى مستخدماً فى سبيل ذلك السيارة خاصته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (4طبنجات صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية – 19 طبنجة صوت – 2 طبنجة هيكلية – 4000 طلقة صوت – 350 طلقة مطاطية – 100 طلقة بلى حديد – 50 قبور طبنجة – الأدوات والأجزاء المستخدمة فى تعديل وتصنيع الأسلحة)  وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها والسيارة لسهولة التواصل مع عملائه.

  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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