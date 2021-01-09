مصرع طفل وسائق وإصابة 8 أشخاص آخرين في حادثي تصادم بالشرقية

لقي سائق وطفل مصرعهما، فيما أصيب 8 آخرين في حادثي تصادم بمركزي يبلبيس ومشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز بلبيس، يفيد تصادم سيارتين ميكروباص، بسبب الشبورة المائية، بطريق «بلبيس - القاهرة»، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 8 آخرين بكدمات وجروح وسحجات.

ودفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي، وتم التحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن.

وفي السياق ذاته، لقي طفل مصرعه، إثر انقلاب موتسكيل، بعد اصطدامه بغفرة صرف صحي بمشتول السوق.

وتلقي اللواء إبرهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي بلاغا من مدير البحث الجنائي، يفيد اصطدام موتسيكل بغرفة صرف صحي بمركز مشتول السوق، ما أسفر عن مصرع قائده «أ. أم»، 15 عاما، طالب، مقيم بعزبة أمين الحسيني التابعة لقرية كفر إبراش، ونقلت الجثة إلى مستشفى مشتول السوق المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.