تجديد حبس مسن لاتهامه بإلقاء زوجته من البلكونة في الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق، تجديد حبس عجوز ستيني، ألقى زوجته من شرفة الطابق الأول علوي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تلقي المركز بلاغا يفيد إلقاء رجل زوجته من شرفة الطابق الأول علوي، في مشاجرة بينهما بقرية كفر الشاوي .

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين رجل وزوجته، بسبب خلافات أسرية، وتطور الأمر إلى إلقاءها من شرفة الطابق الأول علوي، ما أدى لإصابتها بكدمات وسحجات.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وجرى نقل الزوجة إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

واعترف المتهم أمام النيابة بتعديه على زوجته بالضرب، ومحاولة تشويه وجهها بإلقاء زيت مغلي عليها، فيما أنكر إلقائه لها من الشرفة، قائلا: «هي كانت عاوزة تنزل من البلكونة واحنا بنتخانق وبعدين وقعت»، مؤكدا أن أن زوجته ستتنازل عن المحضر المحرر ضده؛ لأنها تحبه.

من جهتها، قالت الزوجة: «زوجي يعمل بائع حلويات في الإسماعيلية، يقضي نحو شهرين هناك، ثم يأتي في إجازة لمدة 10 أيام، وفي أثناء إجازته الأخيرة، قبل نحو يومين، افتعل معي مشاجرة على أتفه الأسباب، مثل الاعتراض على ترتيب بعض أثاث المنزل والمصروفات».

وأضافت: «اعتدى عليّ بالضرب، وكان ذلك حوالي الساعة 4 فجرا، واستمرت المشادات والمشاجرة حتى السابعة صباحا»، متابعة: «المنزل المجاور لمنزلنا متهدم، وآثار الهدم قريبة من البلكونة، حاولت في البداية الهروب بالقفز من البلكونة، وفي أثناء وقوفي تشاجر زوجي معي، ودفعني بيده فسقطت من البلكونة على الأرض، مش عارفة هل كان قاصد يرميني، ولا غصب عنه».