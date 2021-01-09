في ليلة واحدة.. فض 6 أفراح بديرب نجم لمواجهة كورونا في الشرقية

قاد المهندس وجيه صدقي سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة لفض 6 أفراح بنطاق المدينة والوحدات المحلية وتحرير مخالفات لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

جاء ذلك في إطار القرار رقم 37 لسنة 2020 بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة لمجابهة جائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره والقرارات الصادرة بهذا الشأن والتي منها حظر إقامة الأفراح بالقاعات والمناسبات والاحتفالات وما يشابهها وحظر اقامة سرادقات العزاء.

وقام «سعدون» فور علمه بإقامة عدد (6) أفراح متفرقة بنطاق المدينة والوحدات المحلية، بشن حملة مكبرة لفض الأفراح وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

رافق «سعدون»، خلال الحملة كل من إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المركز لشئون الوحدات المحلية، وفوزي شوقي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وأيمن أبو العيس مدير المواقف برئاسة المركز، وحمدي صقر مدير شئون العاملين برئاسة المركز.

كما شارك بالحملة غرفة العمليات المشكلة من قسم الإشغالات ورخص المحلات والمتابعة وشئون البيئة وباقي إدارات رئاسة المركز.

وقد أسفرت الحملة عن فض فرح بقاعة إيما سبورت خلف السلخانة بديرب نجم وإخلائها من المواطنين، وفض فرح بديرب البلد وفض التجمعات، وفض فرح بعزبة شكر الله التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وفض فرح بقرية فرغان التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وفض فرح بعزبة أبو عساكر التابعة للوحدة المحلية ببهنيا وفض فرح بقرية صافور.

وأثناء تواجد الحملة بصافور تم مصادرة عدد (18) شيشة من ثلاثة كافيهات تبين عدم حظرها لتداول الشيشة كما تم تغريم عدد (80) مواطنا وتحرير مخالفات ضدهم بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات .

وتناشد رئاسة المركز جموع المواطنين بتوخي الحذر والحرص على ارتداء الكمامات وعدم التواجد في اي تجمعات حرصا على سلامتهم وصحتهم .