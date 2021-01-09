بسبب كورونا.. فض 10 أفراح وغلق قاعتي تصوير في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة في الشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملات على القرى والوحدات المحلية، لمتابعة مدى الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات، حفاظا على صحه وسلامة المواطنين، ما أسفر عن فض (فرح بقاعة في قريه الزنكلون، وآخر شعبي بطريق الأحرار).

كما غرمت رئاسه المركز، صاحب كافتريا بطريق امتداد شارع طلبة عويضة، لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والوقائية، فضلا عن فض تجمع للمواطنين داخل (قاعتين تصوير أفراح)، وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهما، طبقا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في السياق ذاته، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب، حملات مكبرة لفض الأفراح وتطبيق القانون على المخالفين، أسفرت عن فض 7 متفرقين بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة لها، جاءت كالتالي: فرح بـ«قاعة أفراح خلف السلخانة بديرب نجم، وديرب البلد، وقرية فرغان التابعتين للوحدة المحلية بصفط زريق، وعزبة أبو عساكر التابعة للوحدة المحلية ببهنيا، وقرية صافور، ومدخل المدينة»، واثنين بعزبة شكر الله.

وصادرت الحملة 18 شيشة من 3 كافتريات، وغرمت 80 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

وفضت رئاسة مركز ومدينة هههيا، فرح شعبي بنطاق الوحدة المحلية في منزل حيان، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.