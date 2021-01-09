«عشان ميتنصبش عليكي».. طريقة تمييز لحم الأرنب من القط «ركزي على الذيل»

طالبت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ، المواطنين بتوخي الحذر من بعض التجار المدلسين الذين يبيعون لحم القطط على أنها لحم أرانـب. ومن جانبها قالت الدكتورة سهام أحمد، طبيبة بيطرية بإدارة غرب القاهرة، إن هناك 10 خطوات يمكن اتباعها لتمييز لحوم الأرانب من القطط وهي كالتالي..

-في الأرانب الضلوع الخمسة الأولى مفلطحة بينما في القطط تكون مستديره، كما أن للقطط زوج واحد من الأضلاع العائمة، لكن الأرانب تحتوي على ثلاثة أزواج والأضلاع العائمة هي تلك الضلوع الموجودة في الأسفل ناحية الذيل، والتي لا تعلق على أي شيء في نهايتها الخارجية، وإجمالا القطط لديها ثلاثة عشر ضلعاً،ولكن عادةً ما تحتوي الأرانب على اثني عشر ضلعا.

-عظم الساعد والساق في الأرنب متصلة بعضها ببعض بينما في القطط منفصلة.

- الأرانب والقطط يتشابهان في شكل الرأس المستديره مع استطالة رأس الارنب و لكن الأرنب ليس به أنياب، أما القطط بها أربعة انياب لذلك تشترط عند شراء لحم الأرنب أن تكون الرأس متصلة بالذبيحة.

-لحم الأرنب باهت اللون أما القطط فلحمها أكثر بهتانا.

-لون الدهن في الأرنب أصفر مثل عسل النحل. بينما في القطط يكون لونه أبيض.

-كبد الأرنب يتكون من أربعة فصوص، بينما في القطط يتكون من سبعة فصوص وتذكرها بمقولة القطط بسبع أرواح.

- الأرنب له كلية لونها كالشوكولاتة بينما في القطط لونها بني قرمزي.

- صدر الارنب قصير يبدو خفيفا وواضحا أما في القطط الصدر يكون طويلا.

- الأرجل الأمامية للأرنب قليلة العضلات، بينما الأرجل الأمامية للقطط تتميز بعضلاتها الكثيرة مملوءه باللحم.

- الغضروف السيفي للأرنب واضح جداً، أما في القطط يكون رفيع كالخيط غير واضح.

- الأرنب له ذيل قصير بينما في القطط الذيل طويل ومكسي باللحم.