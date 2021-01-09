غلق مركزا للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة في الزقازيق

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بغلق مركزا للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، منعا للتجمعات، وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، وتم تفريق الطلاب، واتخذت الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأهاب محافظ الشرقية، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا، بارتداء الكمامة الواقية، واستخدام المطهرات الشخصية، والابتعاد عن التجمعات، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة، حرصا على سلامتهم، لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى جانب، آخر أكد «غراب» أن الاجهزة التنفيذية والأمنيه لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للبناء المخالف، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية، لضبط أي محاولات للبناء العشوائي، بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وشن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة، حملة مكبرة لإزالة سملات مخالفة على مساحة قيراط بقرية بني شبل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتصدت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح بالتنسيق، مع القسم الهندسي بالمركز، لحالة تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بمنطقة هندسة الرى، وأوقفت الأعمال المخالفة، وفك الأخشاب، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات برئاسة المركز، حمله لإزالة التعديات المخالفة على الأرض الزراعية، وأسفرت عن إزاله مباني بالطوب الأحمر بناحية الجمالية، التابعة للوحدة المحلية بسعود، على مساحة 12 سهما، وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.