إزالة 119 حالة إشغال طريق وباعة جائلين بمدينة بني سويف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، 119 حالة إشغال طريق متنوعة، عبارة عن باعة جائلين وتعديات على الأرصفة وأشغال طريق، في حملة للوحدة المحلية اليوم الجمعة بشوارع المدينة.

كما تحفظت الحملة، التي قادها العقيد عمرو عبد العزيز، رئيس قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد، نائب رئيس المدينة، تحت إشراف اللواء وليد البيلي، رئيس المدينة، على خلاطة بناء.

وكثفت الوحدة المحلية من جهودها في ملف النظافة لرفع كفاءة الشوارع وتطهيرها من المخلفات والأتربة لمناطق متفرقة من المدينة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية بلفيا بحملة رش وتطهير للشوارع والمنازل بقرية بيلفيا بمشاركة شباب برلمان مصر، بينما قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بصيانة 100 عامود إنارة بقرية إهوة ومنشأة عاصم، واستبدال 30 كشافا من الصوديوم بلمبات موفرة، فضلا عن رفع 50 طن ناتج تطهير وقمامة مصرف عزبة حنا.

في حين قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بصيانة وتركيب 33 كشافا بشوارع القرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتواصل حملات النظافة بمختلف أنحاء المحافظة أعمالها لإزالة المخلفات الصلبة والقمامة من شوارع المدن والقرى لمكافحة الأمراض والعدوى بين المواطنين، وذلك بناءا علي خطة المحافظة لتكثيف حملات النظافة اليومية ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسيه والفرعية للحفاظ على المستوى الحضارى للمدينة تماشيا مع أعمال التنمية الجاري فى مختلف المجالات.

وكانت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي، رئيس المدينة، قد أغلقت 179 محل تجاري وصناعي، لمخالفته تعليمات الغلق في المواعيد المحددة، كذلك فض سرادقي عزاء وحفل زفاف وغلق لقاعة أفراح خلال يومين، لمخالفتهم تعليمات رئاسة الوزراء وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة ازمة فيروس كورونا بمنع التجمعات ومجابهة الفيروس.