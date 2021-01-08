توقيع غرامة على 208 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن تحرير 208 محضرا، ضد مواطنين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وعدم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر للمنشآت والمحال التجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية.

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إلى تلقيه تقرير، من نائبه بلال حبش، بمجهودات مجابهة فيروس كورونا، أمس الخميس، وبشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت، تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وأضاف أن التقرير تضمن فض 82 سوقا وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 4 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 6 مراكز للدروس الخصوصية.

وأكد محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتي بدأ سريانها الأحد الماضي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وناشد محافظ بني سويف، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.