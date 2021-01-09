محافظ الشرقية: تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف باستثمارات 12 مليار جنيه

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة تشهد حالياً تنفيذ 93 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي، باستثمارات إجمالية بأكثر من 12 مليار و365 مليون جنيه، تتضمن إنشاء 33 محطة معالجة، و194 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط الطرد وشبكات الانحدار، لخدمة قرى ومدن المحافظة.

وقال محافظ الشرقية، في تصريحات اليوم السبت، خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، المهندس سامح قابيل، لمتابعة 7 مشروعات يجري تنفيذها في مركز ومدينة بلبيس، باستثمارات إجمالية مليار و493 مليون جنيه، إن هذه المشروعات تأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية.

وأوشدد المحافظ على ضرورة مراعاة الجودة في العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة لسرعة الانتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقاً للجدول الزمني المحدد، لتسهم وبشكل كبير في توفير خدمات الصرف الصحي الآمنة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، أشار رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن المشروعات التي يجري تنفيذها في نطاق مركز ومدينة بلبيس، تشمل أعمال توسعات شبكات انحدار ببلبيس، بتكلفة 53 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي "غيتة"، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي بـ"منية سلمنت"، بتكلفة 300 مليون جنيه.

كما تتضمن إنشاء محطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية "أولاد سيف"، بتكلفة 300 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي بقرية "الروضة"، بتكلفة 300 مليون جنيه، ومحطتي معالجة ورفع صرف صحي بقرية "ميت جابر"، بطاقة 5 آلاف متر مكعبة يومياً، وبتكلفة 120 مليون جنيه.

وتشمل كذلك مشروع الصرف الصحي بقرية "العدلية" وتوابعها، ويخدم قرى "العدلية وميت حبيب وميت حمل والشغابنة وكفر أكياد وسندنهور وقهلة الجبل وكفر العرب"، ويشمل إنشاء 8 محطات رفع بطاقة 20 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون جنيه.

كما تابع محافظ الشرقية، اليوم السبت، مع رئيس مركز ومدينة أبو كبير، محمد الأباصيري، أعمال تأهيل وتبطين ترعة "السرو"، بطول 1270 متراً، وبتكلفة تبلغ 3 ملايين و94 مليون جنيه.

وأكد المحافظ إلي أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه، قام رئيس مركز ومدينة ابو كبير بالمرور الميداني لمتابعة أعمال المشروع، وأوضح أنه تم البدء في التنفيذ بتاريخ 20 أغسطس الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 15أغسطس المقبل، مؤكداً أنه يجري التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام استكمال أعمال المشروع.