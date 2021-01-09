أول مركبة قطرية تعبر إلى السعودية برا بعد المصالحة (فيديو)

ذكرت قناة «الإخبارية» السعودية، أن العمل بدأ اليوم بشكل كامل لاستقبال المسافرين في منفذ سلوى الحدودي الرابط بين السعودية وقطر، وذلك بعد اكتمال التجهيزات لتشغيل المنفذ، واستقبال المسافرين، في تطبيق عملي لاتفاق «العلا» الموقع للمصالحة العربية الأسبوع الماضي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي 41.

ولفتت الفضائية السعودية، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، إلى رصد عبور أول مركبة قطرية لآخر نقطة في المنفذ من الجانب القطري الخاصة بالتأمين على المركبات، ودخولها إلى الجانب السعودي.

إجراءات فحص كورونا

وبخصوص إجراءات الكشف الصحي والتأكد من خلو القادمين من فيروس كورونا المستجد، أكدت المصادر أن الإجراءات الاحترازية تبدأ بوجود شهادة الفحص المخبري (PCR) التي تؤكد خلو القادمين إلى المملكة من الإصابة بالفيروس، ومن ثم توقيع التعهد بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولدى وصول أول القادمين القطريين إلى المنفذ، باشر أفراد الجوازات والجمارك السعودية التحقق من الأوراق الثبوتية الخاصة بالمركبة وقائدها، ومصادقتها. ووصف أول القادمين من المواطنين القطريين شعوره لحظة دخوله إلى أراضي المملكة، مؤكدًا بقوله: «نحن قادمون إلى بلدنا الثاني، والسعادة التي رأيناها لديكم أسعدتنا أكثر».

إشادة من مواطن قطري

وأشاد أول القادمين أيضًا بالإجراءات التي تمت في المنفذ، ووصفها بأنها «تثلج الصدر» وأن «الجميع متعاونون، ويرحبون به، واستقبلوه بالورد».

كما وجه رسالة للقطريين الراغبين بالقدوم إلى المملكة بأن الإجراءات يسيرة، مضيفا: «إخواننا في السعودية أكثر فرحا بقدومنا».

مصالحة بعد جهود كويتية

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين أو «دول الرباعي العربي» قاطعت قطر في يونيو 2017، رفضًا لسياسات الدوحة التدخلية في شؤون الدول العربية خصوصا الدول الأربع وعلاقة النظام القطري بتنظيمات إرهابية.

ومع جهود متواصلة من أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد والأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد، وقعت الدول الخمس مؤخرًا اتفاقا للمصالحة العربية وسط ترحيب عربي وإقليمي.