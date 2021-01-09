رئيس «النواب الليبي» يوبخ تركيا: لا نتلقى أوامر منكم

رد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بحسم على المزاعم التركية بأنه أرسل مبعوثا شخصيا إلى تركيا، وفق بيان رسمي، رافضا ما جاء على لسان أحد قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وحول ما ذكره السياسي التركي باكير أتاجان عضو الحزب الحاكم في تركيا على قناة «العربية الحدث» بأن «صالح» أرسل مبعوثا شخصيا إلى «أنقرة» للتسول وتلقي الأوامر، أكد رئيس مجلس النواب الليبي قائلا: «نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها».

وأضاف: «نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه، والشعب يشارك ويتابع في خطواتنا أول بأول».

وأكد المستشار عقيلة صالح على أن «مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه».

وفي ختام تصريحاته أكد رئيس مجلس النواب الليبي: «لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية».