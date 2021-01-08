هدى عبدالستار بعد تعيينها: ذوي الهمم على رأس أولوياتي بالـ«النواب»

كشفت النائبة هدى عبد الستارعمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بالتعيين، أنها بحكم عملها في منصة مشروعات صندوق «تحيا مصر» بمحافظة الأسكندرية والبحيرة، كانت أكثر احتكاكا بالمناطق الاكثر احتياجا، وهو ما جعلها تلمس بعض المشاكل والاحتياجات التي تتطلبها تلك المناطق.

وأضافت أن ذوي الهمم بالأخص في حاجة لاهتمام خاص «محتاجين مننا كتير، لأن عندهم طاقات مأهولة وقدرات عالية جدا، وجه الوقت اللي مانعتبرهمش عالة على المجتمع، لأ دول يقدروا يبقوا مواطني فاعلين جدا»، كما أن من المهم أن نبدأ بتفعيل كل ما يخص الصحة والتعليم، مشيرة إلى أنهم كفريق تسيقية شباب الأحزاب مجهزين لهذ الملفات الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن بتلك الملفات.

تنسيقية شباب الأحزاب ستحاول طرح ملفات الصحة والتعليم بمجلس نواب 2021

وأوضحت «عبد الستار»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «extra news»، اليوم الجمعة، أن تنسيقية شباب الأحزاب لديها الكثير من المفات ستحاول طرحها والاهتمام بها من خلال مجلس نواب 2021، ويأتي في مقدمة تلك الملفات ذوي الهمم والفئات الأكثر احتياجا والصحة والتعليم والتنمية المحلية.

وتابعت عضو مجلس النواب، «تلك أهم الملفات التي نعمل عليها بخطط وأفكار عملية، فطوال الوقت نشهد مشروعات قومية ضخمة جدا في وقت قياسي، ودلوقتي دورنا أننا ننفذ كل حاجة بشكل عملي».

هدى عبد الستار: اتفاجئت بخبر تعييني بمجلس النواب

وأشارت إلى أنها تفاجئت بخبر تعيينها بجلس نواب 2021، معربة على سعادتها الكبيرة بهذا الاختيار، وموجة شكرها إلى القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، «كان ليا عظيم الشرف والفخر، إني أكون ضمن المعينين، من قبل الرئيس»، فطوال الوقت كنا نسمع عن تمكين الشباب بالقيادة، وبالطبع شاهدنا ذلك من قبل خطوات عملية كثيرة للدولة، بتعيين مجموعة كبيرة من الشباب كنواب أو معاونين للمحافظين والوزراء، وهذا استكمال لتمكين المرأة والشباب، «ويشرفني أن يكون اختيار تمثيل للشباب والمرأة».