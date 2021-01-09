الأوقاف تعلن توزيع 3 آلاف زي أزهري وألف عمامة بـ16 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف البدء في توزيع 3 آلاف زي أزهري وألف عمامة أزهرية، بـ16محافظة، بدءًا من الأربعاء المقبل، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة.

ويشمل التوزيع 600 زي لمحافظة الشرقية و100 عمامة، و400 زي و100 عمامة للجيزة ومثلهم للقليوبية، كذلك 250 زيا أزهريا للقاهرة و100 للعمامة، ومثلها في البحيرة، و250 زيا للإسكندرية و200 زي لكفر الشيخ و100 زي لقنا ومثلها للمنوفية، كذلك 100 زي و100 عمامة للغربية ومثلها بأسيوط و100 زي لسوهاج و300 عمامة لبني سويف والمنيا والإسماعلية.

39 ألف زي لـ14 محافظة

أوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي ما جرى توزيعه من الزي 39142 زيًّا أزهريًّا، و11401 عمامة أزهرية، حيث تم الانتهاء من تسليم جميع الأئمة للزي الأزهري بأربعة عشر محافظة، وهي بورسعيد ، مرسى مطروح ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، أسوان ، دمياط ، الأقصر ، الإسماعيلية ، السويس ، بني سويف ، جنوب سيناء ، الفيوم ، شمال سيناء ، المنيا.

18 مديرية إقليمية

كما سيتم الانتهاء من توزيع الزي الأزهري الكامل على جميع الأئمة بأربع محافظات هي القاهرة ، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، ليصل عدد المديريات التي انتهت من توزيع الزي الأزهري كاملًا على جميع الأئمة إلى 18 مديرية إقليمية، وجار التوزيع على باقي الأئمة بجميع المحافظات سواء في الزي أم العمائم.

تعاقد مع شركة مصر للغزل

يذكر أن وزارة الأوقاف وقعت تعاقدا مع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتوفير 16 ألف زي أزهري جديد كدفعة أولى من التعاقد، منذ 4 أسابيع.

واستقبل وزير الأوقاف، أحمد عمرو رجب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث جرى الاتفاق على توسيع أطر التعاون بين الوزارة والشركة، وبخاصة في مجال توفير الزي الأزهري المتميز للأئمة، وجار الإعداد لتوقيع عقد المرحلة الثانية من توفير الزي الأزهري من الشركة للوزارة.