غلق 6 منشآت وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات في حملات غرب الإسكندرية

وجه محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بتكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستمراراً لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برفقة المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، حملة مكبرة اليوم السبت، بنطاق الحي، للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات، وإتاحة المعقمات والمطهرات للمترددين على المقاهي وتوفير صناديق القمامة.

وأشارت رئيس الحي إلى أن الحملة، التي تم تنفيذها في نطاق حي غرب اليوم السبت، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات للمخالفين، سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية، وعدم الالتزام بضوابط النظافة العامة، كما تم التحفظ على 23 حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير 9 محاضر، لعدم التزام المنشآت بإجراءات الأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل.

وبينما ناشد محافظ الإسكندرية جميع أهالي المدينة الساحلية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة، وعدم تكرار «مشهد ستانلي» حفاظاً على صحتهم، فقد أكد على استمرار حملات الإغلاق، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا، متمنياً أن يعي أهالي الإسكندرية خطورة الفيروس، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.