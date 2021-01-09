غلق 6 منشآت وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات في حملات غرب الإسكندرية

غلق 6 منشآت وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات في حملات غرب الإسكندرية
كتب:
مروة مرسى
05:12 م | السبت 09 يناير 2021
حي غرب الإسكندرية
وجه محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بتكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستمراراً لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برفقة المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، حملة مكبرة اليوم السبت، بنطاق الحي، للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات، وإتاحة المعقمات والمطهرات للمترددين على المقاهي وتوفير صناديق القمامة.
وأشارت رئيس الحي إلى أن الحملة، التي تم تنفيذها في نطاق حي غرب اليوم السبت، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات للمخالفين، سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية، وعدم الالتزام بضوابط النظافة العامة، كما تم التحفظ على 23 حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير 9 محاضر، لعدم التزام المنشآت بإجراءات الأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل.
وبينما ناشد محافظ الإسكندرية جميع أهالي المدينة الساحلية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة، وعدم تكرار «مشهد ستانلي» حفاظاً على صحتهم، فقد أكد على استمرار حملات الإغلاق، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا، متمنياً أن يعي أهالي الإسكندرية خطورة الفيروس، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.