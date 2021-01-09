عاجل.. «خبراء الاتحاد الأفريقي» تعقد اجتماعا ثنائيا مع السودان بشأن السد الإثيوبي

تعقد لجنة خبراء الاتحاد الأفريقي اجتماعا ثنائيا مع السودان بشأن السد الإثيوبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت خلال اجتماعها الأحد الماضي بشأن مفاوضات السد الإثيوبي، على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث لمدة أسبوع، لبحث النقاط الخلافية في اتفاق السد.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، غدا الأحد.