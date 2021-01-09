ألبومات عمرو دياب تتصدر مبيعات «أي تيونز» على مستوى الوطن العربي

تصدر الالبوم الجديد للنجم الكبير عمرو دياب "يا أنا يا لأ" و الذي صدر مع حلول رأس السنة الجديدة، مبيعات منصة آيتيونز الرقمية الشهيرة الخاصة بالموسيقى العالمية و التابعة لشركة ابل العالمية، حيث تصدر الالبوم المركز الاول في مبيعات المنصة الرقمية لدول الشرق الاوسط و منها الاردن، قطر، السعودية و الامارات، و التي صدر بهم الالبوم رسميا حتى الأن و المقرر اتاحته رسمياً على نفس المنصة في مصر مع نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر ان المركز الرابع في نفس الدول مازال يحتله الفنان عمرو دياب عن البومه السابق "احلى و احلى" و الذي صدر منذ ٤ اعوام .

كما يحتل ألبوم معدي الناس المركز التاسع في مبيعات أي تيونز على مستوى الوطن العربي، ويحتل ألبوم كل حياتي المركز السادس عشر على مستوى الوطن العربي بينما يحتل التاسع في الأردن.

الألبوم الذي أنتجته شركة «ناي» يضمّ 12 أغنية

1- يا أنا يا لاء من كلمات: أيمن بهجت قمر- ألحان: محمد يحيى.

2- محسود من كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: خالد عز.

3- شكراً من كلمات: تامر حسين- ألحان: عزيز الشافعي.

4- عايز أعمل زيك من كلمات:تامر حسين- ألحان: إسلام زكي.

5- طبل من كلمات: أيمن بهجت قمر- ألحان: عزيز الشافعي.

6- بتهزر من كلمات: بهاء الدين محمد- ألحان: شريف الغندور.

7- فاكرني يا حب من كلمات: صابر كمال- ألحان: وليد سعد.

8- وانا معاك من كلمات: خالد تاج الدين- ألحان: خالد عز.

9- يا دلعو من كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: سهم.

10- من العشم من كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: تامر عاشور.

11- محسود.

12- الجو جميل من كلمات: محمد القاياتي- ألحان: محمد يحيى.

وتنوّعت أغاني الألبوم ما بين لرومانسي الحالم والإيقاع الراقص الذي أضفى بعض الفرح إلى يوميات المستمعين.

وبدأ الألبوم يحصد أرقام استماعاتٍ مرتفعة، ليلحق بالإصدارَين الصيفيّين لعمرو دياب "أماكن السهر" و"أهي أهي" ويكلّل سنة "الهضبة" بنجاحٍ جديد.