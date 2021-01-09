مصادر في البترول: قريبا مراجعة أسعار الطاقة للمصانع

ينتظر عدد كبير من المصنعين وأصحاب المصانع قرار اللجنة الوزارية التي تختص بمراجعة أسعار الطاقة والغاز الطبيعي للمصانع، التي كان من المفترض أن يصدر قرارها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2020.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الضغوطات من قبل أصحاب المصانع للمناشدة بخفض أسعار الغاز للمصانع، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره بشكل كبير على الصناعات وتوقف العديد من المصانع، وإيقاف التصدير بسبب انتشار الفيروس في العالم وتوقف الطيران وحركات التصدير للخارج، وكذلك انهيار الأسعار العالمية فى جميع المواد الخام الأولية.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن أسعار الطاقة والقرارات الخاصة بها، خاضعة للجنة وزارية تجتمع كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار وتجديدها وتحديثها وفق متغيرات الأسواق العالمية والأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم مراجعة الأسعار الخاصة بغاز المصانع قريبا والإعلان عنها فور انعقادها واتخاذها القرار.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» في وقت سابق، إن الأسعار خاضعة للجنة وزارية تجتمع كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، وكان هناك العديد من الطلبات بخفض الأسعار وضغط كبير خاصة خلال أزمة فيروس كورونا وانهيار الاسعار العالمية في جميع المواد الخام الأولية وبالتالي توقفت المنافسة وازدات تكلفة الإنتاج عليهم.

وأضاف أنه في الوقت الحالي تحسن الوضع وبدأت الأسواق العالمية في التحرك، وسيتم مراجعة الأسعار قريبا في وقت قادم.

وقد حددت اللجنة في مارس الماضي، خفض سعر الغاز للمصانع إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، حسب كل نشاط صناعي.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع كل 6 أشهر، بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.