الجندي عن منهج السلفيين: زي «الإسترتش» بيوسعوا الدين ويضيقوه بمزاجهم

شن الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجومًا حادًا على السلفيين ومناهجهم، فذكر أن منهج السلفيين أشبه بـ «الإسترتش» يوسعون فى الدين على من يريدون من أتباعهم ويضيقون على الغير، وذلك يظهر مدى الازدواجية الواضحة فى فكرهم، موضحًا أن السلفيين غاضبين بشدة بسبب قوله إنه قرأ نصف مليون مجلد.

ختمه القرآن الكريم بشكل سريع دون إخلال تأخذ حوالي 15 ساعة

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على «dmc»: «هقولكم أخبار وأنباء وأحاديث وروايات من كتب السلف، وقدامكم حاجة من ثلاثة، يا تقول آه الكلام ده حصل طالما الناس دول قالوه، لإما تقول لأ ده مجازي متكبرش المسألة أوي كدة وده حقكم، يا إما الحاجة الثالثة تقولوا على السلف دول كذابين، وده موضوع أنا مش هدخل فيه».

عثمان بن عفان قرأ القرآن الكريم كاملا في ليلة واحدة بركعة

وتابع: «القرآن الكريم 30 جزء، الجزء الواحد حوالي نص ساعة لأنه تقريبًا 20 صفحة، يبقى الشطور اللي بيعرف في الحساب يعرف إن ختم القرآن يحتاج 15 ساعة، دي القراءة اللي مفيش فيها إخلال في القراءة، لو عاوز تضغط الوقت بقى إنت حر، بس الحافظ بن حجر العسقلاني ذكر أن عثمان بن عفان قرأ القرآن كله خلال ليلة في ركعة واحدة لم يصل غيرها».

وواصل: «الإمام الشافعي ختم القرآن الكريم 60 ختمة خلال شهر رمضان، إزاي بقى معرفش، يعني ختمتين في اليوم يعني محتاج في اليوم 30 ساعة، لو ضغط الوقت وختم القرآن كل 10 ساعات يبقى محتاج في اليوم 20 ساعة، يبقى بياكل إمتى ويشرب إمتي ويصلي إمتي ويدخل الحمام إمتي، كل ده مؤكد، وبرد فيه على السلفيين اللي بيقولوا إني مقرأتش نص مليون مجلد».