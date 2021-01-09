عضو بـ"الوطنية للتدريب": الرئيس كان بعيد النظر لإهتمامه بالشباب

قال الدكتور محمد صادق هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، إن الرئيس السيسي أطلق منذ 5 سنوات البرنامج الرئاسي، والذي كان له بُعد نظر في إهتمامه بالشباب، وجعلهم أحد أهم المبادرات والملفات، إذ أن مؤتمرات الشباب كانت بداية قوية، وتحولت بعد عقد 7 مؤتمرات لفكرة قوية، وهي منتدى شباب العالم، كما أن البرنامج الرئاسي يحتوي على مجموعة من النماذج وأكثر من نسخة.

لدينا رصيد استراتيجي قوي من الشباب

وأضاف الدكتور محمد صادق هاشم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة «EXTRA NEWS»، أنه يوجد نسخة من البرنامج الرئاسي للشباب وآخر متخصص للقادة النفذيين "PLP"، والبرنامج الرئاسي الشبابي للأشقاء الأفارقة "ALP"، لافتا إلى أنه في الوقت التي تبني فيه الدولة الحجر وجذب الاستثمارات، كان للرئيس السيسي نظرة مستقبلية غير عادية فيما يخص ملفات الشباب والاستثمار في الإنسان المصري، والدولة حاليا تجنيه، واصبح لدينا رصيد استراتيجي قوي، رغم المدة الزمنية لانطلاق البرنامج.

عدد الشباب بالبرلمان طفرة غير مسبوقة

وأشار إلى أنه يوجد شباب أصبح يشغل مناصب قيادية في الدولة، ويؤدون أداء رفيع المستوى سواء على مستوى النواب أو مساعدين وزراء أو محافظين، كما أنه يوجد شباب أقل من 40 عاما تقلدوا هيئات عامة، ويوجد ظاهرة وطفرة غيرة مسبوقة في تاريخ مصر بوجود عدد من النواب في مجلسي النواب والشيوخ لقيادة العمل السياسي.

الأكاديمية الوطنية تسير على نمط المدرسة الفرنسية للإدارة

ولفت إلى أن الأكاديمية الوطنية أجرت اتفاقية مع المدرسة الفرنسية للإدارة، والتي تعد من أفضل المدارس الإدارية والفكرية في العالم، وتخرج منها آخر 3 رؤساء، وآخر 7 رؤساء وزراء في فرنسا، وتخرج منها قادة متميزين حول العالم، والأكاديمية تسير على نمط تلك المدرسة، وجرى تطويرها بما تلبي وتواكب ويتلائم مع مصر.