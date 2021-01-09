«زكي» يوجه رسالة للفنانين: من يسرد مشاكله على السوشيال سيتعرض للإيقاف

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» حيث قال «حالته أحسن من إمبارح والأمور مستقرة ونتمنى له الشفاء ونرجوا من محبيه وزملائه الدعاء له بالشفاء العاجل، بس هو صحته أحسن من إمبارح الحمد لله»، كما ذكر أن الفنانة يسرا أفضل بكثير الآن، وفيفي عبده أيضًا حالتها في تحسن.

من يلجأ للنقابة سيحصل على حقه خلال 24 ساعة

وعلق «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، على الخلاف ما بين الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة، حيث قال «بقول لكل زملائي الفنانين ، مينفعش أن احنا نهاجم ونتجاوز ضد بعض على السوشيال ميديا، اللي معاه مشكلة يقدم بيها مذكرة في النقابة وحقه هيروح له خلال 24 ساعة بالضبط، بس مينفعش نكون مادة الناس تنال مننا».

معرفش مين اللي غلطان في الواقعة المذكورة بس فيه لجان تحقيق في النقابة

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أنه يوجه تحذير شديد اللهجة لجميع الفنانين بأنه من سيسرد أزماته على السوشيال ميديا سيتعرض للإيقاف فورًا، « أي فنان هيعمل كده سيتعرض للإيقاف فورا، وعلى كل فنان أمامه مشكلة أن يتقدم بها بمذكرة للنقابة، أنا معرفش مين اللي غلطان في الواقعة المذكورة بس فيه لجان تحقيق في النقابة، مفيش حد فوق القانون، واللي غلطان هيتعاقب».

سيد علي: الإعلام والصحافة لا تخترع أزمات أو مشكلات

من ناحية اخرى، أكد الإعلامي سيد علي، أن الإعلام والصحافة لا تخترع أزمات أو مشكلات، بل تلك الازمات تسرد على مواقع التواصل من خلال الفنانين أنفسهم وعليها يقوم الإعلام بدورة في استيضاح الأمور، فرد عليه نقيب الممثلين: « طبعا.. عندك حق، إحنا الأثنين وجهان لعمله واحدة، المشكلة خارجة من عندنا احنا كفنانين، وبعدين الخلاف كان البروفة يعني مش في البيت يعني مش قضية شخصية».