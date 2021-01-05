محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور طريق شركات البترول بمسطرد

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

وتابع المحافظ مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث جرى الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا.

وأبدى المحافظ بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمدة الإنارة مع تكثيفها في بعض الأماكن مع عمل ساحات الانتظار السيارات، مشددا علي مهندسي المشروع بضروره الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومهندسي المشروع.

فيما قرر اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، غلق عددا من سناتر الدروس الخصوصية بدائرة الحي خلال حمله قام بها "علام" رافقه المهندس إيهاب مهدي، والدكتورمجدي البكري نائبي الحي والجهاز التنفيذي والادارة التعليمية بحي غرب شبرا الخيمه بحملة لغلق وتشميع اربع مراكز دروس خصوصية " السناتر "

وجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين عنهم تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتصدي للموجه الثانية من فيروس كورونا

كما أصدر المحافظ كتابا دوريا بشأن تطبيق الآلية الخاصة بتخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإدارى بالدولة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين.

وتضمن الكتاب الدوري تخفيض أعداد الموظفين فى أماكن العمل بالجهاز الإداري بنطاق المحافظة بنسبة 50% والتناوب بين الموظفين بشكل واضح وذلك مع استثناء الفئات التى تتولى إدارة مرافق حيوية بالمحافظة وذلك وفقا لقرار المحافظ رقم 1104 لسنة 2020 فى هذا الشأن.

وشمل الكتاب الدورى الإلتزام بتنفيذ المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 485 لسنة 202 باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة التى تؤثر مباشرة على المناعة فقط أمراض القلب والصدر و الأورام السرطانية- الكبد والسيدات الحوامل لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد على أن يقدم الموظف ما يثبت حالته الصحية بتقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة.