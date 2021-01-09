«طاقة عربية» تستثمر 3.6 مليار جنيه بمحطات الغاز بحلول 2023

أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية، إحدى شركات القطاع الخاص المشاركة بمبادرة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، أنهم لم ينشئوا سوى 6 محطات منذ 2006، ونتيجة تغيير تلك السياسيات، زاد عدد المحطات إلى 20 محطة، باستثمارات قيمتها حوالي 220 مليون جنيه، في كل المحافظات.

وأضاف، أن «المحطة الواحدة تتكلف تقريبا من 18 إلى 20 مليون جنيه استثمارات، وننفذ حاليا 40 محطة إضافية بـ800 مليون جنيه، وفي 2022، سنقوم بإنشاء 60 محطة أخرى باستثمار مليار و200 ألف جنيه، وفي 2023 سننشيء 80 محطة أخرى، باستثمار مليار 600 ألف جنيه، وهو ما يعني أن حجم الاستثمار بالمحطات ومراكز التمويل سيصل إلى 3.6 مليار جنيه، وهذا عمل أحد الشركات فقط، فهناك شركات أخرى مملوكة لوزارت البترول مثلنا، وحصتها في السوق أكبر، وأيضا عليها التزامات أكبر».

وزيرا البترول والحكم المحلي كلفا بتذليل عقوبات إنشاء محطات الغاز بالمحافظات

وأضاف «أبوبكر»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم السبت من برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON» بعد المؤتمر الأخير، الذي شهد إطلاق معرض تحويل المركبات للطاقة النظيفة، «حصل اجتماع تنفيذي سريع، وكلف وزير البترول ووزير الحكم المحلي، بتذليل كل العقبات بالمحافظات، لإنشاء المحطات، مشددا على أنه حين يكون هناك استقرار اقتصادي وأمني وسياسة واضحة على المدى البعيد، فمن الطبيعي أن تكون النتائج كذلك»، مصرحا بأن الشركة خلال المعرض، قدمت أربعة تطورات وتكنولوجيات جديدة.

اعتمدنا فكرة إنشاء محطات متجولة لتغطية عدد من الطرق

وأكد أن المشكلة في السابق، كانت أن المواطن والسائق لا يجدان محطات تمويل الغاز الطبيعي في كل الطرق، وكذلك مع الطفرة التي حدثت بالطرق والمحاور الرئيسية خلال الخمس سنوات الأخيرة، أصبح هناك طرق كثيرة غير «متغطية» بمحطات الغاز، ولكن اليوم نعمل على كل هذه الطرق «جوه المدن والدلتا والصعيد، وجمب الأسواق».

وأعلن أن القرار بشركتهم «طاقة عربية»، هي الاستثمار في هذا الأمر بدون عائد لمدة سنتين، كما أعلن أنهم توصلوا إلى فكرة إنشاء محطات متنقلة، تذهب للطرق المختلفة.