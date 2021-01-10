بشرة خير.. أستاذ كبد: علاجات ولقاحات جديدة ضد كورونا تظهر قريبا

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، إن لقاحات كورونا الموجودة حاليا، أثبتت تأثيرها على التحور الأخير للفيروس، ولكن التحور أثر على سرعة انتشار الفيروس بين الناس، خاصة للأعمار الصغيرة، ولم يثبت أن هذا التحور أدى لزيادة أعداد المتوفين، أو مشكلات صحية أكبر، وكل الأبحاث أكدت مدى تأثير اللقاحات على الفيروس.

كل التطعيمات فاعلة وآمنة

وأضاف الدكتور أشرف عمر خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن كل التطعيمات المتاحة حاليا وبعد تجربتها، أثبتت أنها تطعيمات فعالة وآمنة، سواء الأمريكية أو الصينية أو الروسية، وهناك فئات ممنوعة من أخذ اللقاح مثل الأشخاص التي يعانون من الحساسية المفرطة أو بعض الأنواع من الحساسية، خاصة لقاح «فايزر»، وهي أعلنت ذلك، ووارد أن تحدث مضاعفات بسيطة بعد أخذ التطعيم مثل الشعور بالإرهاق أو ارتفاع في الحرارة.

علاجات لمنع انتشار أعراض الفيروس قريبا

وأوضح أن الأمور ستشهد انفراجة قريبا، خاصة أن الفترة الماضية كانت الظروف صعبة، والجو كان يساعد على انتشار الفيروس، والتحور الذي حدث به ساعد على انتشاره، وكل هذه عوامل أدت لنشر الطاقة السلبية، لكن الخير قادم في خلال الشهرين المقبلين مع وجود لقاح آمن سيبدأ المواطنين في تناوله، وستكون هناك علاجات أو مساعدة تمنع في نشر أعراض الفيروس قريبا جدا، كما أنه سيكون هناك أنواع لقاحات جديدة في الشهور القليلة المقبلة الآمنة والفاعلة المدروسة بشكل أكبر.

الأجسام المضادة تظهر بعد شهرين من تلقي اللقاح

وتابع، «مش عاوزين نستنى لحد ما يجيلنا الفيروس ونطلع نجري، إحنا عاوزين نحد من انتشار الفيروس ونساعد الدولة والحكومة ووزارة الصحة في عدم نشر الفيروس واللي بنشوفه في الشارع والسوبر ماركت غير مقبول لأن الموضوع خطير، والأجسام المضادة لما ناخد التطعيم تستغرق شهرين تلاتة لحين ظهورها».