أستاذ طب نفسي عن شاب سحل مسنا: عايز يقول أنا مش هاممني حاجة

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقطع فيديو متداول بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لشاب يسحل رجلا مسنا في الشوارع، وسط حالة من الضحك كبيرة من مصور الفيديو، ومن الشخص الذي قام بتلك الإهانة.

وعلقت الإعلامية إيمان الحصري، خلال برنامجها "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن هذه الواقعة لم تكن الأولى، حيث كان هناك واقعة أخرى في سوهاج كان الهدف منها أيضا رفع الفيديو على "تيك توك" من أجل الحصول على إعجابات ومتابعات أكثر، "إيه الحلو في الحاجات دي أن يحصل عليها لايكات وفلورز".

وتابعت أن وزارة الداخلية نجحت في القبض على أصحاب مقطع فيديو سوهاج بعدما تم نشره في البرنامج، موجهة الشكر لوزارة الداخلية للاستجابة الكبيرة لما يحدث في البرنامج.

وناشدت الإعلامية إيمان الحصري وزارة الداخلية، بضرورة الوصول إلى المصور والشخص المتواجد في الفيديو والقبض عليهم بسبب الإهانة والعنف والتنمر والإيذاء البدني المتواجد في الفيديو، متعجبة من سبب انتشار تلك الظاهرة.

ومن جانبه علق الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، على هذا الأمر علق قائلا إن الموقف غريب للغاية، لأنه تربى على أنه حينما يجد شخصا كبيرا في السن يقع من المفترض أن يسنده ويساعده بدلا من الضحك عليه، وهو ما انتشر في الوقت الحالي بشكل كبير.

وأضاف "بحري" في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن الشخص المتواجد في الفيديو له أمر من أمرين، إما الشخص يقوم بتلك الطريقة بالانتقام، حيث إن الشخص الكبير، قد يكون شخصا "مفتريا" في صغره، ومن ثم ما يحدث معه هو انتقام من الشاب نفسه وهذا يحدث مع الكثير، وهناك طريقة أخرى، أن الشباب يعلنون عنفوانهم وأنه لا يهمه أي سلطة بتلك الطريقة، "عاوز يقول أنا رئيس جمهورية نفسي، وأنا مش هاممني حاجة".