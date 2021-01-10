راغب علامة عن تراجع رأيه في اللقاحات: الأغبياء من يصرون على آراء خاطئة

أعلن النجم راغب علامة، انتظاره وصول لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» إلى لبنان ليكون أول من يتلقاه، موضحًا أنه غير رأيته تمامًا السابق بعدما كان يهاجم اللقاحات الخاصة بالفيروس، « كل حاجة بتتغير مع مجريات الأمور، الأغبياء فقط هم الدين يصرون على رأيهم في الخطأ، أنا أخطأت عندما هاجمت اللقاحات».

وأضاف «علامة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن قرار تلقي اللقاحات فور توافرها هو قراره الصائب والأخير، فهناك شركات كبرى تعمل على إنتاج لقاحات من فيروس كورونا المستجد ، وهذه اللقاحات مؤمَّنة، ورغم أنه كان من مهاجمي اللقاحات سيكون أول من يتلقاها.

وتابع: «فيه حرب من وباء كورونا على البشرية، وفيه حرب إعلامية على اللقاحات، أشبه بالحرب العالمية الثالثة، بس النهاردة رأيي وكلامي، أول ما يتوفر الفاكسين، هبقى اول واحد أخده وأول من يشجع الناس ، فيه حرب بين المرض وحرب بين الفاكسين».

وكان راغب علامة، قد كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أسوأ شيء عم يحصل بهالفترة إنك مضطر تقعد في البيت بتفتح التلفزيون لتتسلى بيجيك شي أسوأ بكتير من الكورونا! أتباع السياسيين اللي دمّروا البلد قاعدين عم يحكوا عن بطولات زعمائهم وكل واحد بيتهم الأطراف الأخرى بالتدمير، والله العظيم انهم بلا حيا ! أرجوكم يا شاشات لبنان ارحمونا من نفاقهم».

وتابع في تغريده أخرى: «انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف.البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل الى مرحلة الخطر .يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان. قال لي صديق وهو طبيب أنه عندنا إحتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من إحتمال عدم وصول كورونا الى كل بيت وجه قلق، ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه أيدٍ مطوية آمين».