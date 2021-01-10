الشبورة تغلق 16 طريقا.. و«المرور» تحذر: التزموا بالقيادة الآمنة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، إغلاق 16 طريقا بسبب كثافة الشبورة التي تعيق الرؤية وحركة السيارات، وهي: «محور 30 يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعيلية والسويس والإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعلية تجاه بورسعيد أمام حركة المرور، وطريق السويس أمام حركة المرور، وطريق الفيوم أمام حركة السيارات، وطريق الإسماعيلية أمام حركة المرور، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، أمام حركة المرور لوجود شبورة».

ومن بين الطرق المغلقة كذلك: «طريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة، ومحور 26 يوليو في الاتجاهين أمام حركة السيارات لوجود شبورة، وطريق بلبيس الصحراوي أمام حركة السيارات لوجود شبورة، وطريق أسيوط الغربي من كمين دلجا حتى كمين العدوة نطاق محافظة المنيا أمام حركة السيارات لوجود شبورة، طريق العين السخنة أمام حركة السيارات، وطريق الفيوم أمام حركة السيارات، وطريق الكريمات أمام حركة المرور لوجود شبورة، وطريق شبرا بنها الحر أمام حركة السيارات لوجود شبورة».

إرشادات القيادة الآمنة في الشبورة

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، والالتزام بدليل القيادة الآمنة في الشبورة، وهي تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة، وإضاءة الأنوار الخاصة بالسيارة، وتشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت، وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء داخل السيارة، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا لغيرك».

مضاعفة مساحة الأمان

وشملت الإرشادات أيضا، استخدام مساحات الزجاج، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك، وعدم التوقف في الشبورة على الطريق مهما حدث، وحال تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق، مع تشغيل الأنوار وعدم النزول من السيارة، كي لا تعرض حياتك للخطر، فالشبورة غالبا تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجئ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب، وضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، واحرص على السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية، تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى، ولا تتخطى السيارة التي أمامك أثناء الشبورة، وإذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال فلا تدخل منطقة الشبورة، ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق لحين انتهاء الشبورة.