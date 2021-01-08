طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة على كافة مناطق الجمهورية وأمطار في بعضها

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، في الفترة من السبت 9 يناير وحتى الاثنين 11 يناير، وأوضحت الهيئة أنّ طقس غدا السبت، دافئ نهارا على القاهرة والوجة البحري، بارد ليلا على تلك المناطق مع وجود رياح معتدلة .

وحسب بيان الأرصاد، يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية نهارا بارد على السواحل الشمالية مع وجود رياح معتدلة كذلك، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء نهارا بارد ليلا، وطقس دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة على تلك المناطق مع وجود رياح معتدلة .

ونوهت الأرصاد عن وجود شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن طقس الأحد والاثنين، فيشهد أجواء دافئة نهارا، بارد ليلا على مناطق القاهرة والوجة البحري، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفي مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتشهد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا مع وجود أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين مع وجود رياح نشطة.

أما شمال الصعيد فيشهد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود شبورة كثيفة وفي جنوب الصعيد فيشهد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا .

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم السبت 9 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأحد 10 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم الاثنين 11 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 10.