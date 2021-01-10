عضو عليا الفيروسات: نتوقع انتهاء الموجة الثانية لكورونا بعد 5 شهور 

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن انحسار انتشار فيروس كورونا سيشعر به الجميع بعد حصول 40% من الشعب على اللقاح، موضحا أن اللقاح لن يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه سيخفف من حدة الأعراض التي تنتج عن الإصابة بالفيروس في الكثير من الحالات لانه يعمل على تكوين مناعه ضد المرض.

وأضاف حاتم لـ"الوطن"، أنه من المتوقع انتهاء الموجة الثانية من انتشار الفيروس بعد 5 شهور على الأقل، أي بحلول منتصف العام، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لجموع المواطنين.

وأشار حاتم إلى أن أعداد الإصابات في الموجة الثانية لكورونا في مصر أقل من دول أوروبا، رغم سرعة انتشار الموجة الثانية من الفيروس في مصر، مؤكدا أنها تتميز بأنّ عدد حالات الإصابة الشديدة يعد منخفض، لاسيما وأن معظم الحالات التي تصاب تكون أعراضها بسيطة ومتوسطة، ونسبة شفائها عالية.

الفريق الطبي أصبح أكثر خبرة ودراية في التعامل مع كورونا

وأكد وزير الصحة الأسبق، أن الفريق الطبي أصبح أكثر خبرة ودراية في التعامل مع حالات الإصابة والعلاجات المختلفة، مشيرا إلى أن حصيلة وفيات أعضاء الفريق الطبي مرتفعة ولكنه متوازنة بالنسبة لإصابات ووفيات الفرق الطبية في أوروبا.

ولفت إلى أنه من المنتشر في الموجة الثانية أنّنا نجد أن عائلات كاملة تصاب بالفيروس، مشيرا إلى أن هذا دليلا على عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وقواعد العزل المنزلي حال ظهور حالة إصابة في المنزل، داعيا المواطنين إلي الحيطة والحذر بشكل أكبر وعدم الاستهتار في اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة والتي من أهمها ارتداء الكمامات.

وعن التجارب الخاصة باللقاحات المصرية ضد فيروس كورونا، قال حاتم، إن التجارب مازالت قائمة وبعضها وصل إلى مرحلة التجارب الإكلينيكية في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستأخذ من 3 إلى 6 أشهر، وحال ثبوت أمان وفاعلية اللقاح سنكون خلال سنة أمام لقاح مصري موجود ضد كورونا.