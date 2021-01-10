الأورمان تدعم زواج 20 ألف فتاة يتيمة بالمحافظات

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم الأحد، أن الجمعية تستكمل دعمها لزواج الفتيات اليتيمات، وذلك ضمن خططها لدعم شرائح الأيتام بشكل عام، وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقي المساعدة فى بناء حياة جديدة.

وأكد «شعبان»، أن جمعية الأورمان دعمت زواج نحو 20 ألف فتاة يتيمة بمحافظات الجمهورية المختلفة، منهم 1500 فتاة بالقرى الأكثر احتياجًا بقنا، و1800 فتاة ببني سويف، من خلال تسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

كما أشار إلى تكثيف جهود فريق العمل بالجمعية في توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين في أسوان لمواجهة موجة البرد الشديدة التى تجتاح القرى والمراكز.

وأوضح «شعبان» أن فريق العمل بالجمعية بدأ بشكل فعلي في الوصول ببطاطين الشتاء إلى المستحقين في أقاصي القرى والنجوع في ذات الوقت، حيث بدأ التوزيع فى محافظة أسوان بقرية المريناب مركز ادفو وقرية الرغامة البلد مركز كوم أمبو.

وذكر مدير عام الجمعية، أن الأورمان أطلقت مؤخراً مبادرة «خير بالتقسيط»، وهي مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح آفاق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، لافًتا إلى أن المبادرة قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يقوم المواطن بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريًا لمده 10شهور، حتى يستطيع الجميع المساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين.

وأكد أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظات مصر، حيث نجحت في دعم إتمام زفاف العديد من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في جميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة.