مصرع طفل غرق في قناة ري بمطوبس  

لقي طفل بمركز مطوبس بكفر الشيخ، مصرعه غرقًا إثر سقوطه بقناة للري أثناء لهوه بأرض أسرته الزراعية.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا يفيد وصول« م.ا»، يبلغ من العمر عامين، إلى مستشفى مطوبس المركزي، جثة هامدة تظهر عليه علامات إسفكسيا الغرق.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أن الطفل سقط في قناة الري أثناء لهوه بالأرض الزراعية ملك والده، ما أدى إلى وفاته، وعدم وجود شبهة جنائية.

وبانتداب مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وانسداد كامل بالمجرى الهوائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر رقم 169 لسنة 2021، إداري مركز شرطة مطوبس، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

ولقى طفل بإحدى قرى مركز الحامول التابع لمحافظة كفر الشيخ، مصرعه، وذلك أثناء لهوه أمام بوابة مدرسة مغلقة، حيث أدخل رأسه بين الأسياخ الحديدية للبوابة، فلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد ورود بلاغ من مزارع، مقيم بقرية 45 الشراقوة، بأنه حال لهو نجله «عادل» 4 سنوات ببوابة مدرسة القرية، وهي مغلقة، انحشرت رأسه بين الأسياخ الحديدية، وتوفي أثناء محاولة إخراجه.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل، أفاد وجود كدمة بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والعين، ويرجح أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر المحضر 112 لسنة 2021، إداري مركز الحامول، وقررت النيابة تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، التصريح بدفن الجثة.