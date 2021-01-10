ضبط 320 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر داخل محل بمدينة نصر

تمكّنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن محل مأكولات، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لإدارته المحل دون ترخيص، وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على (320 كيلوجرام لحوم، دواجن - 100 كيلو جرام أرز جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد الوجبات الجاهزة بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.