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محمود مسلم

التحفظ على 5.2 طن مصنعات لحوم فاسدة بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
02:20 م | الجمعة 01 يناير 2021
لحوم فاسدة

لحوم فاسدة

تحفظت مباحث التموين فى القليوبية على 5.2 طن مصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع قبل ترويجها فى الأسواق، وجرى تحرير محضرا وإحالته للنيابة للتحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير المباحث إخطارا من العقيد محمد غيته، رئيس مباحث التموين يفيد بضبط 5.2 طن مصنعات لحوم داخل مصنع وبالكشف عليها تبين أنه يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها ووجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة تمهيداً لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم.

 

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