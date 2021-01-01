إعدام 178 كيلو لحوم وتحرير 228 محضرا ففي حملات تموينية بالمنوفية

شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة المنوفية، حملة تفتيشية علي المحال التجارية ومحلات الجزارة، بمراكز "تلا والشهداء والباجور ومنوف" خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2020، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري بمحافظة المنوفية.

أسفرت الحملة عن تحرير محضرين جنح أمن دولة بمركز منوف والتحفظ علي 64 كجم لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة، كما تم إعدام 178 كجم عبارة عن لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة ولحوم مجمدة وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية، وإعدام بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي ذات السياق نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 228 محضر تمويني، وتنوعت المحاضر ما بين مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 137 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأعلي من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر القانونية اللازمة تجاههم، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين . وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الامنية بإستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون علي الجميع وعدم التهاون مع المخالفين .

علي صعيد متصل، نفي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ما تردد حول وحود إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال أو طلاب المدارس في جميع مراكز وقري محافظة المنوفية، موضحا أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا .