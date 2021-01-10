محافظ قنا يستجيب لمزارع بتسليمه جاموسة بعد نفوق أخرى كان يقتات منها

في استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي طلب فيها مساعدته بشراء رأس ماشية بدلا من التي نفقت، لتساعده على مواجهة أعباء الحياة، توجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يرافقه حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى مقر منزل المواطن شعبان إبراهيم، صاحب الشكوى بقرية المقربية بمدينة قوص، وقاما بتسليمه رأس الماشية، عوضا عن التي نفقت منه لتساعده وأسرته على تدبير احتياجاتهم اليومية، وذلك في إطار جهود المحافظة الخاصة بدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح الداودي، أنه فور العلم بشكوى المواطن؛ تم تكليف المسؤولين بمديرية التضامن الاجتماعي ببحث حالته الاجتماعية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وتم بالفعل التواصل مع أحد المتبرعين لشراء رأس ماشية للمواطن، يقتات منها وتؤمّن له ولأسرته دخلا مناسبا، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين، ومشاركة الدولة في إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، التي تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجا.

وقدم الداودي شكره لمسؤولي وزارة التضامن بالمحافظة، لسرعة استجابتهم لشكوى المواطن، ولتعهدهم ببناء منزل لأحد المواطنين بقرية الجمالية، داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشاركة في رسم ابتسامة الأمل على وجوه البسطاء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وقال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المزارع البسيط يعيش في نجع غلاب قرية المقربية بقوص، مؤكدا أنه بعد أن فحص حالته وجد أنه يعتمد على جاموسة وحيدة وقد نفقت، مؤكدا أنه تم تسليمه الجاموسة الجديدة في حضور القيادات، وسط فرحة الأسرة بتعويضها، مؤكدا أن المديرية تفحص طلبات المساعدة بشكل عاجل وفوري وتعمل على حلها وتقديم أوجه المساعدة بشكل عاجل.