خبير أوبئة لـ الأمريكيين بعد زيادة إصابات كورونا: استعدوا لأيام مرعبة

قال الدكتور توم فريدين، المدير السابق للمراكز الامريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في تحذير مرعب من تداعيات السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا في ديسمبر الماضي، وتم رصدها قبل أيام في الولايات المتحدة.

ورسم الدكتور فريدين صورة مرعبة للوضع المتوقع في الفترة القادمة حين حذر قائلا: إننا قريبون من السيناريو الأسوأ احتمالا، وفي سلسلة تغريدات على تويتر، لم يستبعد فريدين قريبا اكتظاظ مستشفيات الولايات المتحدة بمرضى كوفيد-19.

وقال إن ذلك قد يصبح المشهد المعتاد، خصوصا في ظل ما أسماه بفترة الانتقال وما يرافقها من اضطراب سياسي، ناهيك عن القيود اللوجستية المرافقة لعمليات توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد.

وحذر فريدين إن سير خط المرض في بريطانيا واسكتلندا يتزايد بشكل لم يره من قبل.

وما يدعم رأي فريدين، هو الارتفاع الحاد غير المسبوق في عدد وفيات الوباء، والإصابات المسجلة، وحالات الاستشفاء، ولأول مرة منذ ظهور كوفيد-19 في الولايات المتحدة، تجاوز عدد الوفيات أربعة آلاف ضحية في يوم واحد، ورُصدت هذه السلالة في الولايات المتحدة في 29 ديسمبر لدى رجل في كولورادو لم يسافر مؤخرا إلى أي مكان خارج أمريكا، الأمر الذي يعني أن الفيروس قد بدأ فعلا في الانتشار بأمريكا.

واضطرت بريطانيا إلى فرض الإغلاق التام بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية مؤخرا تقريبا بنسبة 400 في المئة، وحسب دراسات فإن السلالة البريطانية الجديدة لكوفيد-19 أسرع انتشارا بأكثر من 50 في المئة مقارنة بسارس كوف-2.

تحدثت تقارير عن ظهور سلالة أخرى خطيرة لكوفيد-19 في أمريكا، وفقا لتقرير تابع لفرقة عمل كورونا بالبيت الأبيض، قوبل برفض من قبل مراكز السيطرة على الأمراض الامريكية، لكن المسؤولين في مراكز الوقاية قالوا إن تلك التقارير مبنية على تكهنات غير دقيقة.

يذكر ان الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من كورونا، وقد بلغ عدد الإصابات حتى الآن أكثر نحو 22 مليون و700 ألف ، أما عدد الوفيات فلا يقل عن382 ألف.