لمحبي الأكل في المطاعم.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بكورونا؟

رغم انتشار فيروس كورونا المستجد مؤخرا، وتسببه في العديد من الإصابات والوفيات، لم يخش البعض فكرة الذهاب للمطاعم لتناول الوجبات والمشروبات، لكن يجب الالتفات ومراعاة للسلامة العامة ومعرفة طرق تجنب الإصابة بكوفيد 19.

ووفقا للموقع الطبي mayoclinic، هناك مجموعة من الإرشادات يجب اتباعها لضمان سلامتك وتجنب العدوى بفيروس كورونا داخل المطاعم.

إجراءات قبل أن تخرج من منزلك

-احرص على ارتداء الكمامة.

- حافظ على مسافة 6 أقدام (2 متر) بينك وبين الآخرين إذا كان فيروس كوفيد 19 منتشرًا في المنطقة.

- تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص مريض أو لديه أعراض.

- احرص على غسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل الخروج من المنزل.

- استخدم مطهرًا يدويًا يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل.

- حال شعرت بالمرض ابق في المنزل ولا تذهب للأماكن العامة إلا بغرض الحصول على رعاية طبية.

إجراءات السلامة داخل المطعم

هناك عدد من الإجراءات يجب اتباعها حفاظًا على حياتك وحياة الآخرين، وبينها:

- التأكد من اتباع المطعم معايير السلامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وإذا شاهدت غير ذلك لا تثق في المكان، كارتداء الموظفين أغطية وجه قماشية، وهل ينظفون الأسطح التي تُلْمَسُ بكثرة، وهل هم ملتزمون بمعايير التباعد الاجتماعي وهل المكان جيّد التهوية؟، وهل يبعد المطعم بين الطاولات بشكل كافٍ للحفاظ على مسافة أمان كافية بين الناس؟، وهل يوفر طاولات خارجية؟، وهل قائمة الطعام رقمية أو أحادية الاستخدام؟ وهكذا.

يفضل الابتعاد عن المطاعم التي تقدم بوفيه السلطات، إذ يفضل طلب سلطة خاصة بك، فكثرة الإمساك بأدوات الغرف قد يكون عرضة للعدوى، وكذلك آلات صب المشروبات التي تتطلب من الزبائن استخدام الأدوات وصنابير الشراب المشتركة.

- في حال كنت كنت بحاجة إلى الوقوف في طابور الانتظار لطلب الوجبات او استلامها، فاحرص على إبقاء مسافة لا تقل عن 6 أقدام (2 متر) عن الآخرين.

- قبل تناول الطعام مباشرة احرص على تعقيم يديك بالمطهر الذي اصطحبته من المنزل.

- ارتداء الكمامة قدر الإمكان داخل المطعم وذلك قبل أن تأتي الوجبة وبعد الانتهاء من تناولها.

- يفضل استخدام الدفع الإلكتروني لتجب اللمس باستخدام منديل عند إدخال كلمة سر البطاقة، وإلقائه على الفور في سلة المهملات القريبة.

- يفضل الإمساك بمناديل معقمة أثناء لمس المقابض أو حال دفع الباب الزجاجي لضمان سلامتك.