«صيادلة الغربية» تنعي وفاة أحد أعضائها بفيروس كورونا: الشهيد رقم 19

أعلن مجلس إدارة نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية، اليوم، وفاه الدكتور الصيدلي محمد بزان متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وباشرت أسرة الشهيد الصيدلي تغسيل الجثمان، وجاري دفنه طبقًا للإجراءات والتدابير الاحترازية بمقابر الأسرة.

وذكر الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة بالمحافظة، أن «بزان» يعد شهيد النقابة رقم 19 بالمحافظة، داعيًا الله بأن يرحم الصيدلي، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان على فراقه.

وكان الطبيب الصيدلي المذكور، قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع في درجه الحرارة وضيق في التنفس، كما اصيب بحالة من الزكام المتابع لها سعال جاف خلال رحله علاجية داخل العزل الصحي مؤخرًا حتي وافته المنية.

وفي المقابل، وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات، بالتنسيق مع الدكتورة هيام أبوحمر مدير الطب العلاجي بتشكيل لجان دعم الأكسجين على مستوى كافة المستشفيات العامة والصدر والحميات في قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وبسيون وقطور وسمنود وزفتي وكفرالزيات.

وشدد وكيل وزارة الصحة في توجيهاته إلى مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة، بضرورة حصر أعداد المصابين وكميات الأكسجين الموردة داخل التانكات الرئيسية حفاظا على الصالح العام خلال فترة أزمه جائحة كورونا.

وكلف وكيل الوزارة في تعليماته إلى مساعديه بضرورة توافر المستلزمات الطبية، والدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى، للتأكد من متابعة حالات العزل الصحي المنزلي، وتوزيع العلاج وفق بروتوكولات العلاج بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بالقاهرة.

كما باشر وكيل وزارة الصحة استمرار رفع حاله التأهب والاستعداد القصوي بكافة أقسام العزل بالمستشفيات، والتأكد من منع إجازات الأطباء وطواقم التمريض لاستقبال كافة حالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع استمرار حملات التطهير والتعقيم الميدانية.