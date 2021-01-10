مصرع طفل أسفل عجلات قطار قصب سكر بالأقصر

لقي طفل مصرعه بقرية الكيمان التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، تحت عجلات قطار القصب والمعروف بـ«الديكوفيل»، لنقل القصب لمصانع سكر أرمنت غرب الأقصر.

وتلقى الأمير عبد الغني، رئيس الوحدة المحلية بكيمان المطاعنة بمركز إسنا، بلاغًا من أهالى يفيد بمصرع طفل تحت عجلات قطار قصب السكر، وعلى الفور قام رئيس القرية بإبلاغ الإسعاف ونقطة شرطة الكيمان.

وتبين أن قطار تابع لمصنع سكر أرمنت والمكلف بنقل محصول القصب للمصنع كان يقف أمام عزبة الحادي التابعة للوحدة المحلية بكيمان المطاعنة شمال إسنا جنوب محافظة الأقصر لتوزيع الفوارغ لاستلام القصب، وأثناء محاولة الطفل «إسلام.م.أ»، 5 سنوات، عبور الشارع تحرك القطار فجأة في اتجاه الجنوب لتحميل القصب، فسقط الطفل تحت القضبان وتمزقت جثته، فتم الاستعانة بونش كبير لسحب جثة الطفل من تحت عجلات القطار، وحُرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بدفن الجثة.