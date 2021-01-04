مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل «عشة» لتربية الطيور بالدقهلية

لقي طالب مصرعه صعقاً بالكهرباء في محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إثر ملامسته سلك كهرباء، داخل «عشة» لتربية الطيور بمنزل أسرته في قرية «ميت الخولي مؤمن»، التابعة لمركز منية النصر.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة منية النصر، بمصرع طفل صعقاً بالكهرباء، في منزل أسرته بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يُدعى «أحمد حامد السيد مجاهد»، 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، في منزله المكون من طابقين، حيث كان الجثة مسجاة على سرير غرفه نومه في الطابق الثاني، ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال والده، 38 سنة، في محضر الشرطة، قرر أنه أثناء وجود ابنه في «عشة» تربية الطيور، أسفل سلم المنزل، لمست قدمه أحد الأسلاك العارية، دون قصد منه، ما أدى إلى صعقه بالكهرباء ووفاته في الحال.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة نتيجة الصعق الكهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29 لسنة 2021 إداري مركز منية النصر، وأمرت النيابة العامة بتسليم جثة الطفل إلى ذويه، بعدما صرحت بالدفن.

من جهة أخرى، تبلغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من بعض الأهالي في قرية «بلجاي»، دائرة المركز، بقيام أحد الأشخاص بالحفر تحت منزل بالقرية، بغرض التنقيب عن الأثار.

انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وتبين قيام المدعو «محمد م. ف.»، 36 سنة، ملاحظ مناول خدمات بشركة أبو زعبل للأسمدة الكيماوية، ومقيم بذات القرية، بالتنقيب عن الأثار داخل منزله.

وتبين قيام المتهم بالحفر في إحدى الغرف بالطابق الأرضي، حيث تم العثور على حفرة بعمق 7 أمتار، وكذا بعض أدوات الحفر، وتم التحفظ على المكان والمضبوطات، وبمواجهة المتهم، في محضر الشرطة، اعترف بقيامه بالحفر بقصد التثقيب عن الأثار.