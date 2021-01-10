فحص 171 حالة بوادي مندر بشرم الشيخ في قافلة طبية مجانية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، انطلاق قافلة طبية مجانية لأدوية الشرفا (1و 2)، التابعين لمدينة شرم الشيخ، لتوقيع الكشف والفحص الطبي على المواطنين.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، ومستمرة على مدار يومين تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتوصيل الخدمات الصحية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، هي الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، إضافة إلى عيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة الطبية المجانية التي أطلقتها مديرية الصحة إلى وادى مندر التابع لمدينة شرم الشيخ، قامت بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 171 حالة ، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، إضافة إلى تحويل 8 حالات لمستشفى شرم الدولي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد وكيل الوزارة، أن القوافل الطبية تقوم بتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة "، لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بجنوب سيناء أعلنت عن إطلاق عدة قوافل طبية مجانية إلي أودية شرم الشيخ، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 5 يناير حتى السبت الموافق 16 يناير الجاري، وذلك من خلال جدول زمني تضمن انطلاق القافلة بالمركز الحضري بمنطقة الرويسات، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 5 و 6 يناير الجاري، وإلى وادي مندر يومي الجمعة والسبت الموافق 8 ، 9 من شهر يناير الجاري، وإلى أودية الشرفا (1، 2) يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12 ، 13 يناير، وإلى أودية سبيتة وخريزة يومي الجمعة والسبت الموافق 15، و16 يناير الجاري.